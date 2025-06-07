Erakçi'den ABD'nin İran'a sunduğu yeni teklifle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Eakçi, Mısır’ın El-Nil televizyonuna verdiği özel röportajda, İran ile Mısır arasında son dönemde yapılan görüşmelerin ayrıntılarını anlatırken iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğinin önemini vurguladı.

İran ve Mısır’ın bölge istikrarı için işbirliği

Erakçi, son Kahire ziyaretinin önemine değinerek, “İran ve Mısır, Batı Asya’da etkili iki ülkedir ve işbirliğimiz bölgesel gerilimlerin azalmasına katkı sağlayabilir. Bu ziyarette Gazze, Yemen ve Kızıldeniz gibi önemli konular hakkında görüştük,” dedi.

Gazze’de ateşkes sağlanması yönündeki Mısır ve Katar’ın çabalarını takdir eden Erakçi, “İran, Gazze halkı tarafından desteklenen her türlü ateşkesi desteklemektedir ve bu savaşı sonlandırmak için bölge ülkeleriyle iş birliğine hazırdır” ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz’deki durum ve İran’ın bölgesel rolü

Dışişleri Bakanı Erakçi, Kızıldeniz’deki güvenlikle ilgili bir soruya, “Kızıldeniz’de yaşananlar, Siyonist rejimin işlediği cinayetlere doğal bir tepkidir. Gazze’de ateşkes sağlanmasıyla birlikte Kızıldeniz’e de istikrarın geri döneceğini umuyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Erakçi, İran’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerine de değinerek, “İran’ın politikası, komşularıyla ve bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme üzerine kuruludur. Mısır ile diplomatik ilişkiler kesik olmasına rağmen, son yıllarda iki ülke arasındaki işbirliği seviyesi önemli ölçüde artmıştır” dedi.

Nükleer görüşmeler ve İran’ın tutumu

Röportajın bir diğer bölümünde Erakçi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelere değinerek, “Umman’ın arabulucu rolünü ve Mısır’ın bu görüşmelere verdiği desteği takdir ediyoruz. İran, nükleer programının barışçıl olduğunu her zaman vurgulamış ve nükleer silahları haram saymıştır” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son raporunu eleştirem Erakçi, “Bu rapor adil değildi ve ajansın faaliyetlerinin siyasallaşmasından endişe duyuyoruz. Ancak endişeleri diyalog yoluyla çözmeye hazırız,” ifadelerini kullandı.

İran-Mısır ilişkilerinin geleceği

İran Dışişleri Bakanı, Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin iyileşmekte olduğunu belirterek, “Son aylarda Mısırlı yetkililerle birkaç kez bir araya geldik ve iki ülke arasındaki güven seviyesi artmıştır. Bu sürecin güçlenmesini umuyoruz” dedi.

İran’ın “Nükleer Silahlardan Arındırılmış Ortadoğu” girişimine bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Erakçi, bu konuda Mısır’la işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında bir sonraki nükleer müzakere turunun kesin tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, Umman’ın arabulucu ülke olarak bu müzakerelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında aktif bir rol üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

Erakçi, “Son günlerde ABD tarafından bize bir teklif sunuldu. Önümüzdeki günlerde buna uygun bir yanıt vereceğiz. Bu yanıt, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine ve İran halkının çıkarlarına dayanarak hazırlanacaktır. Ardından, bir sonraki müzakere turunun zamanı ve yeri Umman Dışişleri Bakanı tarafından belirlenecektir” diye kaydetti.