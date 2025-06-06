Grossi: İran'ın nükleer kabiliyetini ortadan kaldırmak mümkün değil

El Cezire’ye göre, İngiliz Financial Times gazetesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin, İran ile ABD arasında yürütülen ciddi müzakerelere iyimser yaklaştığını aktardı.

Grossi, İran’ın nükleer kabiliyetinin tek bir saldırıyla ortadan kaldırılamayacağını belirtti.

Financial Times, Grossi’den alıntıyla, İran’ın en hassas nükleer tesislerinin yerin yarım mil (yaklaşık 800 metre) derinliğinde bulunduğunu ve bu tesislere erişimin son derece karmaşık olduğunu yazdı.