İran ve ABD anlaşmak istiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran’ın nükleer programı üzerine devam eden müzakerelerde hem ABD’nin hem de İran’ın bir anlaşmaya varmak istediğine inandığını söyledi.

Grossi Associated Press Haber Ajansı ile yaptığı röportajda “Bence her iki taraf da anlaşma istiyor. Ancak bu, anlaşmanın kolay ve açık olduğu anlamına gelmez. İki tarafın da anlaşmak istemesi büyük bir avantajdır.” dedi.

Grossi, “Uzun yıllara dayanan diplomatik deneyimim ve müzakerelere katılmam açısından söylüyorum; mesele her zaman bu değildir. Bazı taraflar başka şansları olmadığı için masaya gelir, bazıları dikkat dağıtmak için gelir, bazıları ise başarısız olmalarını umarak müzakere eder.” ifadelerini kullandı.

Grossi ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile konuştuğunda, Trump’ın da bir anlaşma istediğini hissettiğini belirtti.

Kasım ayında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de görüştüğünü söyleyen Grossi, İran için ABD ile müzakere etmenin zor olduğunu aktardı.