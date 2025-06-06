Erakçi’den Avrupa Troykası’na sert uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İran’ın hakları konusunda üç Avrupa ülkesine uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran'ın barışçıl nükleer programının ‘olası askeri boyutları’ (PMD) hakkındaki taraflı iddialara son veren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yıllarca yürütülen iyi işbirliğinin ardından ülkem yeniden ‘yükümlülüklere uymamakla’ suçlanıyor.

İyi niyetli bir etkileşim yerine, üç Avrupa ülkesi (E3), İran’a karşı UAEA Yönetim Kurulu’nda art niyetli bir hamle yaptı. Bu üç ülke 2005 yılında da aynı yanlış tavrı sergilemişti ve o zamanın sonucu, İran’da uranyum zenginleştirmenin gerçek anlamda başlaması olmuştu. Gerçekten, bu üç Avrupa ülkesi son yirmi yılda hiçbir ders almadı mı?

İran’ın koruma önlemlerini ihlal ettiği yönündeki yanlış suçlamalar – ki bunlar zayıf ve siyasallaştırılmış raporlara dayanıyor – açıkça bir kriz yaratma amacı taşımaktadır.

Avrupa büyük bir stratejik hatanın eşiğindeyken, sözlerimi unutmayın: İran, haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi karşısında kesin ve kararlı bir tepki gösterecektir. Bu durumun tüm sorumluluğu, sorumsuzca davranan ve sürece dahil olabilmek için her türlü yola başvuran aktörlere aittir.”