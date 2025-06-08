Galibaf: ABD, anlaşma istiyorsa tavrını değiştirmeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD Başkanı’nın yanılgı içinde olduğunu belirterek, eğer anlaşma peşindeyse yaklaşımını değiştirmesi ve İsrail rejimi ile iş bölümü yapmayı ve başarısız fikirlerini takip etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyareti ve BRICS ülkelerinin meclis başkanları toplantısına katılımını aktaran Galibaf, Venezuela, Küba ve Brezilya yetkilileriyle ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Galibaf bu ziyaretlerin İran’ın ticaret hacmini artırmak için bölgedeki büyük potansiyelleri daha iyi tanımasına vesile olduğunu ve anlaşmaların uygulanmasıyla ekonomiye önemli katkılar sağlanacağını kaydetti.

Galibaf, BRICS’in tek taraflılığa karşı kurulduğunu ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin oluşturulmasında etkili rol oynayacak araçlara sahip olduğunu ifade etti.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğuna dair güven inşa etmeye hazır olduğunu vurgulayan Galibaf, “Stratejik Eylem Yasası’nda da belirtildiği gibi, İran yaptırımların kaldırılması ve ekonomik kazanım karşılığında, kendi topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürecek ve bu faaliyetlerin barışçıl olduğunu göstermek için gereken adımları atacaktır. ABD’nin sunduğu planda yaptırımların kaldırılmasına dair hiçbir ifade yer almıyor; bu da nükleer müzakerelerde çelişkili ve samimiyetsiz davrandığını gösteriyor” dedi.

Meclis Başkanı ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “ABD bir yandan gülümseyerek İran için ekonomik açılımlardan söz ediyor, ancak diğer yandan hem bizi uluslararası zenginleştirme hakkımızdan mahrum bırakmak istiyor hem de baskıcı bir tutumla yaptırımların kaldırılacağına dair hiçbir taahhütte bulunmuyor. Açıktır ki, hiçbir akılcı mantık böyle tek taraflı ve dayatmacı bir anlaşmayı kabul etmez.”