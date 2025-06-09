İran: Nükleer faaliyetlerimiz NPT ve koruma önlemleri çerçevesindedir

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, El Arabi televizyonuna verdiği röportajda İran'ın nükleer haklarını savundu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son dönemdeki tutumunu eleştirdi.

İslami, “Nükleer süreç zenginleştirme ile başlar. Bir ülke nükleer alanda faaliyet göstermek istiyorsa yakıta sahip olmalıdır. Araştırmalar, tıbbi hizmetler ve elektrik üretimi için bu yakıta ihtiyaç vardır,” dedi.

“Ajans, ABD’nin tek taraflı baskısı altında”

Ajansın görev tanımının dışına çıkarak siyasi baskılarla hareket ettiğini söyleyen İslami “Her ülkenin hakkı vardır ve ajansın da sorumlulukları. Ancak ne yazık ki son yıllarda UAEA ve diğer uluslararası kurumlar, ABD’nin tek taraflı yönetimi altında itibarlarını kaybetmiştir,” ifadelerini kullandı.

İran’ın NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) ve nükleer denetim mekanizması olan “safeguards” (koruma önlemleri) çerçevesinde faaliyet gösterdiğini vurgulayan İslami “Hiç kimse İran’a ‘şunu yap, bunu yapma’ diyemez. Bu, halkımızın hakkıdır ve biz yasal çerçevede ilerliyoruz,” şeklinde konuştu.

“Nükleer enerji, modern bilimin temelidir”

İslami, nükleer enerjinin gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nükleer faaliyetler, ileri bilim ve teknolojinin temel direklerinden biridir. Siz bu hakkı kendinize saklayıp İran gibi ülkelere ‘bunu yapamazsın’ diyemezsiniz. Aynı zamanda kendi ülkenizde nükleer santralleri geliştirip zenginleştirme kapasitesini artırıyorsunuz. Bu ikiyüzlü yaklaşımı artık dünya görüyor.”

“Ajans, İran’ı sürekli denetliyor”

İran’ın şeffaf bir şekilde hareket ettiğini belirten İslami “Bizim gizli bir programımız yok. Ajansın yaklaşık 130 müfettişi sürekli İran’a gelip gidiyor. Tesislerimiz kameralarla izleniyor, hem ani hem de planlı denetimler yapılıyor. Bunlar NPT ve koruma anlaşmaları çerçevesindedir ve biz bunlara bağlıyız.” açıklamasını yaptı.

“Zenginleştirme temel bir ihtiyaçtır”

İslami, ABD’nin İran’daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması yönündeki ısrarına da değinerek, “Zenginleştirme nükleer sanayinin temelidir. Yakıt olmadan bu sanayi var olamaz. Biz de bu yakıtı üretmek zorundayız,” dedi.

İslami son olarak, İran’ın ağır yaptırımlara rağmen bilimsel gelişimden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, “Teknoloji transferi yapılmıyor, ajans sadece güvenlik konularında işbirliği yapıyor. Bu durumda kendi insan kaynağımızla ve yerli araştırmalarla ilerlemek zorundayız,” diye kaydetti.