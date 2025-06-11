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11 Haz 2025 14:13

Erakçi’den müzakerelele ilgili önemli mesaj: Anlaşma sağlanabilir

Erakçi’den müzakerelele ilgili önemli mesaj: Anlaşma sağlanabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’ın barışçıl nükleer programını sürdürecek bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl doğasının devamını garanti altına alacak bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Erakçi sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girişinde İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ilan ettiğini, bu tutumun İran'ın kendi doktriniyle uyumlu olduğunu ve temel bir anlaşma zemini oluşturabileceğini ifade etti.

Erakçi, pazartesi günü yeniden başlayacak görüşmeler öncesinde, nükleer programın barışçıl doğasının sürdürülebilmesini garanti eden bir anlaşmanın erişilebilir olduğunu ve bu anlaşmanın hızlıca sağlanabileceğini kaydetti.

Bakan, iki taraf için de faydalı olacak böyle bir anlaşmanın, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında devam etmesine ve yaptırımların etkili şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

News ID 1927608

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