UAEA Başkanı, İran-ABD müzakere sürecini ''olumlu’’ olarak değerlendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran-ABD müzakere sürecini ''olumlu’’ olarak nitelendiren Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran aleyhine karar çıkartılmasının müzakere sürecini etkileyebileceğini söyledi.

Grossi, ''Devam eden ikili müzakerelerin sonucu önemli. Bu müzakerelerin hangi yöne ilerleyeceği henüz belli değil. Bu süreçte ilerleme kaydedilmesi halinde İran'ın Ajans'la işbirliğinin artması bekleniyor.’’ dedi.

Uranyum zenginleştirmenin başlı başına yasak bir faaliyet olmadığını vurgulayan Grossi, İran'ın toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer silah üretmek için gerekli maddeye eşdeğer olmadığını belirtti.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.

UAEA Başkanı Grossi'den yeni iddia

Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili çözülmemiş konular olduğunu iddia ederek, Tahran’ın teknik cevap vermesi gerektiğini ileri sürdü.

Rafael Grossi, son günlerde Financial Times’a verdiği demeçte, İsrail’in İran’ın nükleer programına karşı olası askeri müdahalesinin “felaketle sonuçlanabilecek” bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu.