Siyonist rejim, Uluslararası hukuku ihlal ederek cuma sabahından bu yana İran’ın bazı bölgelerine saldırılar başlatırken, bazı Avrupa ülkeleri sadece endişelerini dile getirip tamamen sessizliğe büründüler.

Bu davranış, bu ülkelerin politikalarındaki çifte standardı gösteriyor ve siyasi ve ekonomik çıkarların bazen Avrupa ülkelerinin insani ilkelerinden ve insan haklarından daha önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Kendilerini defalarca insan hakları hukukunun beşiği olarak tanıtan bu ülkeler, İsrail saldırısıyla ilgili olarak insan hakları iddialarını dile getirmiyorlar.

Örneğin, İngiltere Başbakanı Kerry Starmer, Siyonist rejimin saldırısını kınamadan, yalnızca itidal ve diplomasiye geri dönüş çağrısında bulunarak Siyonist rejimin saldırılarını endişe verici olarak nitelendirdi!

Fransa ve Almanya gibi ülkelerin dikkat çekici sessizliği, bu ülkelerin bölgede istikrarı desteklediklerini iddia ettiklerini, ancak gerçekte bölgedeki ülkelerin güvenlik düzenini bozmak istediklerini gösteriyor. Avrupa ülkelerinin davranışlarındaki bu çelişki, bir bakıma uluslararası yükümlülüklere güvensizliğe yol açıyor ve bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak, bu koşullar gerginliklerin ve krizlerin tırmanmasına yol açabilir ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı daha da acil hale getirebilir.