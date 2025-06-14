  1. İran
14 Haz 2025 12:13

İran füzeleri, işgalci rejimin Patriot ve Hetz savunmasını aştı

İran füzeleri, işgalci rejimin Patriot ve Hetz savunmasını aştı

İran tarafından Tel Aviv’e atılan füzeler, Siyonist rejime ait iki hava savunma sistemi "Patriot" ve "Hetz"i aşarak hedeflerini vurdu.

El-Meyadin televizyonu muhabiri, İran tarafından fırlatılan füzelerin, Siyonist rejimin iki hava savunma sistemi olan "Patriot" ve "Hetz" sistemlerini aşarak, işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarıyla ulaştığını bildirdi.

Siyonist rejim medyası işgalci ordunun, İran'ın bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt olarak işgal altındaki Filistin'in kuzey bölgelerine iki yedek tugay sevk ettiğini duyurmuştu.

Aynı zamanda çeşitli medya kuruluşları, İran’a ait "Areş" intihar İHA’larının da işgal altındaki topraklarda belirlenen hedeflere isabet ettiğini duyurdu.

News ID 1927750

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