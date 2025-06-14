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14 Haz 2025 09:13

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

İbranice medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, İran tarafından Tel Aviv'e fırlatılan füzeler şehirde büyük yıkımlara yol açtı.

El Mayadin'e göre, İbranice medya kuruluşları İran tarafından Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin şehirde büyük hasara neden olduğu aktarıldı.

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv’de 6 bina yerle bir oldu

Siyonist medya, İran’ın Tel Aviv’e yönelik en son füze saldırılarında en az 6 binanın tamamen yıkıldığını bildirdi.

Jerusalem Post’un haberine göre, İran’ın Siyonist rejime yönelik ilk dört misilleme saldırısında en az 63 kişi yaralandı ve 1 kişi öldü.

Siyonist rejim, hasar gören yerlerin ve füze isabetlerinin görüntülerinin yayınlanmaması için ciddi uyarılarda bulundu.

Tel Aviv’in güneyinde enkaz altından çıkarılan ölü siyonistlerin görüntüleri paylaşıldı

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

News ID 1927740

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