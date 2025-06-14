Tel Aviv'de İran füzelerinin ardından kalan enkaz (+Foto)

El Mayadin'e göre, İbranice medya kuruluşları İran tarafından Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin şehirde büyük hasara neden olduğu aktarıldı.

Tel Aviv’de 6 bina yerle bir oldu

Siyonist medya, İran’ın Tel Aviv’e yönelik en son füze saldırılarında en az 6 binanın tamamen yıkıldığını bildirdi.

Jerusalem Post’un haberine göre, İran’ın Siyonist rejime yönelik ilk dört misilleme saldırısında en az 63 kişi yaralandı ve 1 kişi öldü.

Siyonist rejim, hasar gören yerlerin ve füze isabetlerinin görüntülerinin yayınlanmaması için ciddi uyarılarda bulundu.

Tel Aviv’in güneyinde enkaz altından çıkarılan ölü siyonistlerin görüntüleri paylaşıldı