İran füzeleri Siyonist rejimin Savaş Bakanlığını vurdu

El Cezire'ye göre, Siyonist rejimin saldırgan ordusu ve iç cephe yetkilileri, İran tarafından onlarca füzenin fırlatıldığını ve Tel Aviv, Kudüs ve diğer birçok şehirde sirenlerin çaldığını açıkladı.

Siyonist rejimin iç cephesi, işgal altındaki topraklardaki sakinlerden derhal sığınaklara ve güvenli odalarına gitmelerini istedi. Aynı zamanda bu rejimin hava savunma sistemleri, saldırıyı püskürtmek amacıyla karşı füze atışları gerçekleştirdi.

Haaretz gazetesi de İran topraklarından Tel Aviv'e 100'den fazla füze fırlatıldığını doğruladı.

Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargâhı yakınlarında yangın çıktığını bildirdi.

"Israel Hayom" gazetesi ise İran’dan fırlatılan füzelerin işgal altındaki toprakların merkezindeki 7 farklı bölgeye isabet ettiğini doğruladı.

Saldırgan Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, İran tarafından yeni bir füze dalgasının daha fırlatıldığını duyurdu.