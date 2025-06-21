İslami: Ajans neden İsrail'in nükleer tesislerimize yaptığı saldırılara itiraz etmiyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin sessizligine tepki gösterdi.

İslamı şünları söyledi:

Nükleer tesislerimize saldırıldığına göre, Ajans neden protesto sesini yükseltmiyor? Yasaları ve tüzükleri bu tür eylemleri yasaklamıyor mu?

Siyonist rejime ve yabancılara bu kadar hizmet etmiş ve İran'a karşı atmosferi sahte raporlarla körüklemiş olan Ajans Genel Müdürü nerede, yanıt verecek?

Siyonist rejimin niyeti insanlıkla dostluk değil, insanlığa düşmanlıktır.

Devrim Lideri'nin talimatları, düşmanın izlediği hedefin tam tersidir.