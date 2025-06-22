İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine saldırı girişimi

İsfahan ve Kaşan bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu. Bu önlem, bölgenin hava sahasında düşman hedeflerinin görülmesi üzerine alındı.

İsfahan Valiliği Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Ekber Salihi, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir süre önce İsfahan ve Kaşan’da düşmanca hedeflere karşı hava savunma sistemleri harekete geçti. Aynı zamanda Natanz ve İsfahan çevresinde birkaç patlama sesi duyuldu. İsfahan ve Natanz’daki hassas nükleer tesislerin yakınlarında şüpheli hareketlilikler ve saldırı girişimleri gözlemlendi,”

Meclis Başkanı’nın Stratejik Danışmanı Mehdi Muhammedi ise konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nükleer tesisler uzun zamandır tahliye edilmiş durumda ve bu saldırıda tesisler geri dönüşü olmayan bir zarar görmemiştir.”