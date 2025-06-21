Tahran’daki yabancı büyükelçiler İsrail’in vurduğu sivil binaları ziyaret etti

Tahran Büyükşehir Belediyesine göre; Nikaragua, Bolivya, Küba, Tacikistan, Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Belarus ve Rusya'nın Tahran büyükelçileri ile Japonya'nın İran Büyükelçiliği'nin askeri ataşesi Siyonist İsrail’in saldırılarında ciddi hasar gören sivil binaları yakından inceledi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

İsrail rejiminin İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ediyor.

İsrail saldırılarında İranlı şehit sayısı 430'a yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, katil İsrail'in İran'a saldırılarında şehit olan sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.