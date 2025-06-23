İran Savunma Bakanı: Kararımız, saldırganı tüm gücümüzle cezalandırmaktır

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı görüşmede, İran’da hayatını kaybeden üst düzey komutanlar ve siviller için taziyelerini iletti ve Rusya'nın İran devleti ve halkına kesin destek verdiğini vurguladı.

Rusya’nın desteğine teşekkür eden Tuğgeneral Nasirzade, “Biz sadece siyonist rejimle savaşmıyoruz; ABD ve bazı ülkeler de bu rejimi destekliyor. Kararımız, saldırganı tüm gücümüzle cezalandırmak ve dayatılan barışı kabul etmemektir.” dedi.

Tuğgeneral Nasirzade ayrıca, bölgede yaşanan istikrarsızlığın asıl sorumlusunun Amerika olduğunu belirterek, “Biz birlikte bölge ve dünya barışı için çalışabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı ise görüşmede, İran’a yapılan saldırının nükleer program bahanesiyle gerçekleştirildiğini ancak asıl amacın İran'ı zayıflatmak ve istikrarsızlığı tüm bölgeye yaymak olduğunu söyledi. Rus bakan ayrıca, Rusya’nın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran’ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.



