İran'ın ABD'nin bölgedeki üslerine saldırmasıyla Bahreyn, Katar ve BAE hava sahasını kapattı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede alarm sirenlerinin çaldığını ve hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, ülkedeki hava sahasının ikinci bir bildirime kadar kapalı olacağını belirtti. Katar, bu kararı uçuş güvenliğini tehdit eden riskler nedeniyle aldığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait medya kuruluşları ise ülkenin hava sahasını kapatmaya hazırlandığını bildirdi.

Öte yandan, Axios haber sitesi, İran’ın Katar’daki ABD üslerine 10 füze fırlattığını iddia etti. Saldırının, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya karşılık ve BM Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildiği öne sürüldü.