İran’dan ABD’ye misillemeyle ilgili flaş açıklama

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin düzenlediği saldırılarına karşılık olarak “Fetih Müjdesi” adlı operasyonu başlattı. Operasyonun “Ya Aba Abdullah Hüseyin (a.s)” parolasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Cani ABD rejiminin uluslararası hukuku çiğneyerek İran’ın barışçıl amaçlarla faaliyet eden nükleer tesislerine yönelik düzenlediği askeri saldırganlığının ardından, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda Hatem-ül Enbiya Merkez Karargâhı, Fetih Müjdesi Harekatı kapsamında Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nü yıkıcı ve güçlü bir füze saldırısıyla hedef aldı.

Bu askeri üs, ABD Hava Kuvvetleri'nin karargâhı ve Amerikan terör ordusunun Batı Asya bölgesindeki en büyük stratejik varlığıdır.

İran Silahlı Kuvvetlerindeki vatan evlatlarının Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajı şu: İran İslam Cumhuriyeti, Yüce Allah’a ve İran'ının sadık ve seçkin halkına güvenerek, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla cevapsız bırakmayacaktır.

Düşman Amerika’nın saldırganlığıyla, Siyonistlerin kötü eylemlerinin Amerikan planının bir parçası olduğu ortaya çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi.

