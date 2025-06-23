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23 Haz 2025 19:43

Sırbistan, İran'a saldıran İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

Sırbistan, İran'a saldıran İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında mühimmat satışını durdurduklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası Tel Aviv'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları hakkında Vucic, "Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi. Artık ne adalet ne de kurallar var. Batı, Rusya'ya ya da başka birine toprak bütünlüğü konusunda nasıl ders verecek? Herkes bu kuralları çiğnedi. Dünya tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Artık herkesin herkese saldırma hakkı varmış gibi davranılıyor. Delilik dünyaya yayıldı. Güvenilecek kimse kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.
 

News ID 1928123

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