Netanyahu geçmişte İranlı bilim insanlarına yapılan suikastleri üstlendi

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda, geçtiğimiz yıllarda İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlerin sorumluluğunu üstlenerek, “Daha önce İranlı bilim insanlarını ortadan kaldırdık, ancak son savaşta çok daha önde gelen isimleri hedef aldık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme yönünde çaba sarf ettiklerini açıklayan Netanyahu ayrıca, Tel Aviv’in, Gazze Şeridi'nde 60 günlük bir ateşkes anlaşmasına varmak için çaba gösterdiğini iddia etti.

Netanyahu, son ABD ziyaretinde Donald Trump ile Gazze’de bir anlaşmaya varılması konusunda işbirliği yaptığını ve bu çabaların sonuç vermesini umduğunu ifade etti.

Siyonist rejim Başbakanı'nın bu iddiaları, onun Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engel olarak görülmesine rağmen geldi.

Netanyahu ayrıca “Sonunda Hamas’ın yok edilmesi de dahil olmak üzere Gazze’deki tüm hedeflerimize ulaşacağız” iddiasında bulundu.

Siyonist rejimin İran’la olan savaşta aldığı büyük zararlardan hiç bahsetmeyen Netanyahu, gerçek dışı açıklamalarda bulunarak Tel Aviv’in İran karşısında büyük bir zafer elde ettiğini ve bunun büyük bir gelişmeye zemin hazırlayabileceğini iddia etti.