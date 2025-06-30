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30 Haz 2025 19:53

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna'nın Tahran'daki maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bazı Ukraynalı yetkililerin İsrail rejimi ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığına ilişkin bulunduğu iddiaları üzerine bu ülkenin Tahran'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ukraynalı diplomatin Ukrayna yetkililerinin provokatif sözlerlerini ve uygunsuz tutumunu protesto etmek üzere çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrasya Dairesi Başkanı Şehram Farsai, Ukrayna'nın Tahran maslahatgüzarını çağırarak, Tahran'ın bu konudaki sert protestosunu kendisine iletti.

Ukrayna'nın maslahatgüzarı da Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini belirttiği aktarıldı.

News ID 1928331

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