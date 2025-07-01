İsrail’den gizli operasyon: Savaş uçakları Yunanistan ve GKRY’ye taşındı

Geçtiğimiz hafta ateşkesin sağlanmasından önce İsrail’in İran’a yönelik saldırı hazırlıkları sürerken, işgal altındaki uçak filosunun önemli bir kısmını gizilce taşıdığı ortaya çıktı. Uçaklar, Ben Gurion Havalimanı’ndan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD’ye taşındı.

Siyonist rejimin İran'a yönelik planladığı hava saldırısı öncesinde, kritik öneme sahip uçak filosunun büyük bir bölümünün, Ben Gurion Havalimanı'ndan gizli operasyonlarla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD'deki havaalanlarına sevk edildiği iddia edildi.

Husiler hedef alınca İsrail Yunanistan ve GKRY'ye sığındı

Ben Gurion Havalimanı'nın Yemen'deki Husiler'in hedefinde olması nedeniyle, Siyonist rejim uçaklarını işgal altındaki topraklarının dışına taşımak zorunda kaldı. Yunanistan ve GKRY, bu süreçte İsrail'in askeri ve sivil hava araçlarına üs olma görevi üstlendi.

The Jerusalem Post'un aktardığı bilgilere göre, Siyonist rejimi, Ben-Gurion Havalimanı'nda bulunan uçak filosunu, bölgedeki ortakları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki havalimanlarına gizli bir operasyonla taşıdı.

Bu planın arkasında Siyonist rejim Ulaştırma Bakanı Miri Regev ile Sivil Havacılık Otoritesi eski müdürü Shmuel Zakai bulunurken, operasyon bölgesel işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Yunanistan ve GKRY'den koşulsuz destek

Operasyon kapsamında, hava saldırılarının başlamasından sadece saatler önce, onlarca uçak ve beraberindeki mürettebat Yunanistan ve GKRY'ye sessizce transfer edildi.

Israel Hayom'un haberine göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs makamları, İsrail'den gelen uçak akınına neden olan bu hareketin gerçek amacını tam olarak bilmezken, yine de bu uçakların inişlerine onay verdi.

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da

13 Haziran'da İran'ın misilleme saldırısı gerçekleştirdiği dönemde, Başbakan Netanyahu'nun uçağının Atina'ya iniş yaptığı bilgisi basına yansımıştı.

Flightradar24 verileri, Netanyahu'nun uçağının Akdeniz üzerinde uzun süre havada beklediğini gösterirken, yetkililer uçuş rotası hakkında net açıklamalar yapmaktan kaçınmıştı.

Savaş korkusuyla Yunanistan'a kaçan Siyonistler

İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle yaklaşık 5 bin siyonist, özellikle Güney Kıbrıs'a göç etmişti. Eğitim kurumları ve yat kulüpleri geçici barınak olarak kullanılırken, bölgede bekleyenlerin sayısı 6 bin 500'e yaklaştı.

Birthright programı kapsamında da 1 bin 500 - 2 bin 800 genç cruise gemileriyle Güney Kıbrıs'a taşındı.

Öte yandan Yunanistan resmi verilerine göre, tahliye edilenlerin sayısı 141 olarak açıklandı. Çoğunluğu Yunan vatandaşı olan bu kişiler, Mısır üzerinden oluşturulan kara ve hava koridorlarıyla tahliye edilmişti.

Bazı kaynaklarda farklı rakamlar yer alsa da, Yunanistan'ın resmi açıklaması 141 sayısını doğruluyor.