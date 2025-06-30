İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Alireza Kazımi, bugün yaptığı açıklamada, ''Siyonist İsrail saldırılarında 30 öğrenci ve 7 öğretmen şehit oldu'' dedi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran Yargı Erki, Siyonist İsrail saldırılarında 935 sivilin şehit olduğunu açıklamıştı.