ABD’ye güvenimiz sıfırın altında, müzakere hak arama aracımızdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Radyo Sohbet” programında yaptığı açıklamada, diplomatik süreç ortasında İran'a yapılan yasa dışı saldırının utanç verici olduğunu ve düşmanın diyalog ve işbirliği mantığı karşısında direnemediğini söyledi.

İranlı diplomat "Bugün herkes için açıktır ki, İran diyalog ve diplomasi yanlısıdır. İran’a karşı yapılan eylem hiçbir hukuki, ahlaki ya da siyasi ölçü ile gerekçelendirilemez ve BM Şartı’na göre tam anlamıyla bir saldırganlık eylemidir." dedi.

Siyonist rejimin saldırısının bölge ve dünya genelinde bir ağızdan kınandığını vurgulayan Bekayi "Bu saldırı müzakere sürecinin ortasında gerçekleşti ve herkes İran’ın etkili bir aktör olarak görüşmelerde olduğunu, karşı tarafın ise diplomasinin ve etkileşimin mantığını sorguladığını gözlemledi." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Amerika'nın diplomasinin temel ve doğal prensiplerini zayıflattığını ve ABD'ye olan güvenlerinin sıfırın altına düştüğünü kaydetti.

Yeniden müzakere haberleri hakkında konuşan Bekayi, "Müzakere bir tür mücadeledir. Tıpkı İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerinin ülke varlığını savunmak için harekete geçtiği gibi, diplomasi mekanizması da gerektiğinde İran milletinin menfaatlerini sağlamak için diplomasi araçlarını kullanmakla yükümlüdür." şeklinde konuştu

Sözcü "Müzakere, hoş sohbet ve nezaketten ibaret değildir; savaş meydanından daha zor değilse, daha kolay da değildir. Bu nedenle müzakere, diyalog ve etkileşim, ulusal çıkarların korunması için bir araçtır." açıklamasını yaptı.

Bekayi 13 Haziran tarihinde işgalci ve apartheid rejiminin bölgede bağımsız ve medeni bir ülkeye yönelik saldırgan bir eylemde bulunduğunu hatırlattı.

İranlı diplomat "Dışişleri Bakanlığı, konuyu uluslararası örgütler ve insan hakları kurumları nezdinde belgelendirmeyi amaçlamakta ve karşı tarafları takip ederek sorumlu tutmayı ciddi şekilde sürdürmektedir." dedi

Diplomasinin sürekli ve devam eden bir süreç olduğunu ve hakkın tesliminden umutsuz olmadıklarını vurgulayan Bekayi "Uluslararası arena adil değildir ancak İran diplomasisi, Birleşmiş Milletler ve Atom Enerjisi Kurumu üyesi olarak görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür." diye kaydetti.

Sözcü son olarak, "Acil toplantıların yapıldığını ve bölgesel kararların çıkarıldığını belirterek uluslararası örgütlerle yazışmalar kapsamında 100’den fazla belge yayımlandı ve bu belgelerin İran milletinin haklarının ispatı ve takibinde gerekli olacak" konuşmasını yaptı