Erakçi: İran’ın nükleer teknolojisi bombalarla yok edilemez

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Amerika’nın CBS kanalıyla yaptığı özel röportajda, İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırılar ve savaş sonrası nükleer endüstrinin durumu konusundaki tutumunu açıkladı.

Erakçi’nin 12 günlük savaş sonrası İran’ın nükleer endüstrisine dair açıklamalarının bazı bölümleri şöyle:

*Hükümetinizin Fordo’ya erişimi sağlamak amacıyla mühendislik çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Şu anda Fordo’daki durum nedir?

Şu anda Fordo’da ne olduğuna dair kesin bilgi yok. Bildiğim kadarıyla hasar çok büyük ve oldukça ciddi. Bununla birlikte, İran Atom Enerjisi Kurumu durumu incelemekte ve değerlendirmekte; sonuçlar hükümete bildirilecektir.

*İranlı denetçiler Fordo’ya erişim sağlayabildi mi? Hâlâ içeri girmeye çalışıyorlar mı?

Bu konuda yanıt vermesi gereken kurum Atom Enerjisi Kurumu’dur. Onlar hâlâ durumu değerlendiriyorlar.

*Başkan Trump, ABD’nin saldırılarında İran’ın nükleer tesislerinin “yok edildiğini” defalarca açıkladı. Bu doğru mu?

Görünen o ki hasar çok ağır ve oldukça ciddi. Yine de kesin bilgiye sahip değilim. Ancak şu anda tesislerin kullanılabilir durumda olmadığı ve yeniden faaliyete geçmelerinin ne kadar süreceğinin veya mümkün olup olmadığının henüz net olmadığı ortada.

*Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, CBC News’e verdiği demeçte, İran’ın muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde zenginleştirmeye yeniden başlayacağını söyledi. Sizin değerlendirmeniz de bu yönde mi?

Grossi’nin değerlendirmesi İran’daki zenginleştirme teknolojisi ve bilgi birikimine dayanıyor. Bu açıdan bakıldığında, evet, bence doğru. Çünkü bizim zenginleştirme endüstrimiz tamamen yerli bir sanayi ve dışarıdan ithal edilmiş değil. Bu nedenle bombardımanla yok edilmesi mümkün değil.

Nükleer enerji artık İran’da bir bilim ve teknolojiye dönüşmüştür ve teknoloji bombalarla yok edilemez. Bu yüzden, eğer tekrar gelişim yönünde bir irade varsa ki var, tüm hasarları kısa sürede onarmak ve verilen zararları telafi etmek mümkündür. Bu, tesislerin zarar görmemesinden değil, teknolojinin bilim insanlarımızın elinde olmasından kaynaklanıyor.

*Eğer İran önümüzdeki birkaç ay içinde zenginleştirmeye yeniden başlayabilecek durumda olursa, bunu yapacak mı?

İsrail ve ABD rejimlerinin saldırılarından sonra durumu değerlendiriyoruz. Politikalarımız şu anda şekillenmekte. Gerçek şu ki, biz zenginleştirme sanayimiz için çok çaba harcadık; bilim insanlarımız çok çalıştı, halkımız sabretti ve bu yüzden 20 yıldan fazla süredir ağır yaptırımlara maruz kaldık. Bizi BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdılar, bilim insanlarımız suikasta uğradı, tesislerimiz sabote edildi. Ama tüm bu yıllar boyunca, programımızın barışçıl kalması için uğraştık ve uluslararası topluma, bu programın barışçıl amaçlı olduğunu ispat etmeye çalıştık.

Bir keresinde anlaşmaya da vardık ve bu anlaşma dünyada diplomatik bir başarı olarak kutlandı. Ama maalesef ABD bu anlaşmadan çekildi.

Biz bu yıllar boyunca sabrettik. Zenginleştirme artık İran halkı için bir gurur ve ulusal onur meselesi haline geldi. Şimdi bunun uğruna savaş da verdik yani 12 günlük ağır bir savaşa neden olan önemli bir faktör de buydu. Artık kimse bu endüstriyi kenara atamaz.

Bu bizim ulusal onurumuzdur. Elbette koruyacağız ve bunu korumak için elimizden geleni yapacağız. Nükleer programımız hâlâ barışçıl amaçlıdır ve nükleer silah edinme yönünde bir niyetimiz yok. Bu tür silahlar, Devrim Lideri'nin fetvasına göre haramdır ve güvenlik doktrinimizde yeri yoktur. Umarım dünya ve özellikle Batı bunu anlar ve İran halkının barışçıl nükleer haklarından yararlanma hakkını kabul eder. Bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz.