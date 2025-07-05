Filistin direnişi Hamas'tan ateşkes teklifine olumlu yanıt

Hamas Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'de ABD ara buluculuğunda ateşkes önerisine olumlu bir yanıt verdiğini açıkladı. Hamas, esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmanın sona erdirilmesi için müzakereler yapılmasını öngören anlaşmanın uygulanması için görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Hamas açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hamas hareketi, Gazze'deki halkımıza yönelik saldırganlığın durdurulması için ara bulucular tarafından yapılan son teklifle ilgili olarak Filistinli gruplar ve güçlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra iç istişarelerini de tamamlamıştır.

Hareket, kardeş ara buluculara olumlu bir ruhla nitelendirilen cevabını iletmiştir. Hamas, tüm ciddiyetiyle, bu çerçevenin uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal yeni bir müzakere turuna girmeye hazırdır."

Filistinli bir yetkili ise konuya ilişkin açıklamasında insani yardım, Refah sınır kapısından Mısır'a geçiş ve Siyonist İsrail askerlerinin geri çekilme takviminin netleştirilmesi konularında endişelerin devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in 60 günlük bir ateşkesi sonuçlandırmak için gerekli koşulları kabul ettiğini açıklamıştı.