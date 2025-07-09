Kasım Araci ile Neçirvan Barzani, İran-Irak güvenlik anlaşmasını görüştü

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz Çarşamba günü, Neçirvan Barzani Erbil’e ziyarette bulunan Kasım Araci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Irak'taki güvenlik durumundaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Irak ordusu, Peşmerge ve güvenlik güçleri arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, Irak ile İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasını vurguladı

Türkiye'deki barış sürecindeki son çabalar ve adımların masaya yatırıldığı görüşmede, Ortadoğu'daki durum ve son gelişmeler ile bunların bölge ülkeleri üzerindeki sonuçları ve etkileri değerlendirildi.

Görüşmede, Irak'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutmak ve ülkede istikrarı sağlamak için sorunların çözümüne yönelik politika ve çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.