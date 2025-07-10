İranlı büyükelçi ve Iraklı yetkili Erbain hazırlıklarını değerlendirdi

İra’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, bazı ikili konuları takip etmek ve Erbain-i Hüseynî (a.s) merasiminin düzenlenmesini kolaylaştırmaya yönelik koordinasyonları sağlamak amacıyla Irak İçişleri Bakanı Güvenlik İşlerinde Sorumlu Yardımcısı ve Irak Erbain Komitesi Başkanı Korgeneral Riyad El-Hıygani ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede ulaşım konuları, İranlı mukeblerin (ikram çadırları) Irak’a girişi, ziyaretçilerin geçişi ve sınır kapılarında giriş-çıkışların kolaylaştırılması, sağlık ve tedaviye ilişkin konular, Pakistan ve Afganistan gibi üçüncü ülke vatandaşlarının girişi, merasimlerin güvenlik tedbirleri, İran Merkezi Erbain Karargâhı ile Irak Erbain Düzenleme Komitesi arasında yakın gelecekte ortak komite toplantısı düzenlenmesi ve Erbain ile ilgili diğer koordinasyon konuları ele alındı.

Varılan mutabakata göre, iki ülke heyetlerinin katılımıyla en kısa sürede bir koordinasyon toplantısı düzenlenecek.