  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 Ağu 2025 13:46

Erbain ziyaretçilerinin güvenliği için istihbarat faaliyetleri artırılacak

Erbain ziyaretçilerinin güvenliği için istihbarat faaliyetleri artırılacak

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir al-Şammari, başkent Bağdat ve diğer vilayetlerde istihbarat hücrelerinin etkinleştirilmesi ve gizli denetim planlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir al-Şammari, başkent Bağdat ve diğer vilayetlerde istihbarat hücrelerinin etkinleştirilmesi ve gizli denetim planlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Şemmeri, Erbain törenlerini istismar etmeye çalışan ve toplumu bölmeyi amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarının da takibe alınması talimatını verdi.

Iraklı Bakan, terör tehdidinin ortadan kaldırılmasında güvenlik güçlerinin çabalarının belirleyici olduğunu belirterek, güvenlik ve istikrarın korunması için üst düzeyde teyakkuzun şart olduğunu ifade etti.

News ID 1929217

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler