Gazze'de şehit sayısı 61 bin 158'e ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejimin devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 138 şehit ve 771 yaralının getirildiği kaydedildi.

Siyonist rejim ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 654 Filistinlinin şehit olduğu, 39 bin 401 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1655 kişinin şehit edildiği, 11 bin 800 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 61 bin 158'e, yaralıların sayısının 151 bin 442'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.