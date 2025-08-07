Erakçi’den Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’ya ve Türkiye ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta, Gazze’deki insani felaket ve İsrail’in işgal planlarına karşı olağanüstü bir İİT toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Erakçi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’a hitaben yazdığı mektupta, Gazze’de yaşanan krizi “soykırım” olarak nitelendirdi.

Mektubunda, İsrail’in sistematik saldırılarıyla Gazze’deki sivil nüfusun hedef alındığını belirten Erakçi bu durumun yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda bilinçli bir yok etme süreci olduğunu vurguladı.

İsrail’in Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeye ve siyasi kimliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık bir strateji izlediğine dikkat çeken Erakçi bu girişimin zorunlu göç, nüfus mühendisliği ve egemen Filistin yapısının yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Erakçi, İİT Şartı ve daha önceki uygulamalara dayanarak, Cidde’deki İİT Genel Sekreterliği merkezinde en kısa sürede olağanüstü bir dışişleri bakanları toplantısı yapılmasını talep etti.

Toplantının hedefleri arasında şu başlıklar yer aldı:

• Gazze’deki insani felaketin ele alınması,

• Acil yardım koordinasyonu,

• İsrail’in kalıcı işgal planının hukuki ve siyasi yönlerinin değerlendirilmesi,

• Ortak bir tutum ve uygulanabilir diplomatik, hukuki ve ekonomik adımlar belirlenmesi,

• Filistin halkının kendi kaderini tayin, egemenlik ve geri dönüş hakkının savunulması.