Filistinli yıldız futbolcu Süleyman el-Ubeyd, Refah saldırısında şehit oldu

Gazze Şeridi’nde aylardır süren saldırılar, yalnızca sivilleri değil, toplumun farklı alanlarından değerli isimleri de hedef almayı sürdürüyor. Son kayıp, Filistin futbolunun hafızasına adını yazdırmış bir isim: Eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd.

Yerel kaynakların aktardığına göre, 41 yaşındaki el-Ubeyd, insani yardım almak için bulunduğu sırada düzenlenen bir hava saldırısında şehit oldu. Filistin spor camiasının derin üzüntüyle karşıladığı bu gelişme, son iki yılda yaşanan kayıpların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, 22 ayda hayatını kaybeden sporcu, genç ve izci sayısı 660’a ulaştı. Yalnızca temmuz ayında 39 sporcu, genç ya da izci yaşamını yitirdi.