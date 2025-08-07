Siyonist hava yolu şirketi El Al, Paris ofislerini boşalttı

İsrail rejiminin havayolu şirketi El Al, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ofislerine yönelik saldırının ardından binalarını tahliye ettiğini açıkladı.

El Cezire’ye göre, İsrail’in Kanal 12 televizyonu saldırıyı doğruladı ve El Al’a ait ofislerin duvarlarına “Çocuk Katili Şirket” ve “Soykırım Şirketi” gibi sloganların yazıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Paris’teki ofislerimizi hedef alan bu olayı ciddiye alıyoruz ve çözüm bulmak için çalışıyoruz.”

Saldırının ardından El Al, Paris’teki tüm ofislerini geçici olarak boşalttı.