Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

El Cezire’ye göre Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü çocuk olmak üzere 217’ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin son 24 saatte ikisi çocuk olmak üzere 5 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini kaydettiğini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, işgalcilerin Gazze’de aç bırakma yoluyla kıtlık politikasına yöneldiğini ifade etti.

El-Berş, son günlerde Gazze Şeridi’ne ulaşan yardımların ihtiyacın yüzde 5’inden daha az olduğunu vurguladı.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki el-Avde Hastanesi’nin tıbbi direktörü Yasir Şaban da hastaneye yatırılan çocukların yaklaşık yüzde 80’inin açlık ve ağır yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin sağlık sektörünü ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydetti.