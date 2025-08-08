Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulatı, dün akşam yaptıkları bir telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiler.

Bu görüşmede taraflar, Gazze Şeridi’ne yönelik zalimce kuşatmanın devam etmesi sonucu ortaya çıkan vahim insani durum ile Siyonist rejimin saldırıları yoğunlaştırma ve Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etme planları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, İslam ülkelerinin soykırımın durdurulması ve uluslararası insani yardımların bu bölgeye acilen ulaştırılması için etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Taraflar ayrıca Lübnan’daki gelişmeleri, farklı siyasi gruplar arasında iç güven ve uyum ortamının korunması ve iç gerilime yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemini değerlendirdiler. Bu bağlamda, Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerden tamamen çekilmesi ve Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulmasının gerekli olduğu belirtildi.