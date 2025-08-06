Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Erakçi ve Grossi ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdulati, İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.

Açıklamada, Abdulati'nin Erakçi ile yaptığı görüşmede, diplomatik sürece bağlı kalmanın ve UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının önünü açmanın önemini vurguladığı belirtildi.

Abdulati, iki taraf arasındaki işbirliğinin yeniden başlamasının güvenin yeniden tesis edilmesine ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için destekleyici bir ortam yaratılmasına katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konulu nükleer müzakere ve bölgedeki durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.