Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin gündemiyle yarın Kahire'yi ziyaret edecek.

Fidan, Kahire'de yapacağı görüşmelerde Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için Mısır ile atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. İşgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak.

Fidan, geçen hafta New York’ta düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Ayrıca Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sorunları ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıları da ele alacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire temaslarında sadece bölgesel gelişmeler değil ikili ilişkiler de masada olacak. Türkiye ile Mısır'ın başta ticaret olmak üzere çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımlar istişare edilecek.