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3 Ağu 2025 17:59

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

News ID 1929174

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