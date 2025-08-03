Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.
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