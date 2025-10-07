Tahran'da dikkat çeken duvar resmi: “Önümüzde yaşanacak şey, fırtınanın ötesinde olacaktır"

7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen ve “Aksa Tufanı” adı verilen Filistin direnişinin operasyonunun 2’inci yıldönümü münasebetiyle Tahran’daki Filistin Meyanı’na yeni bir duvar resmi asıldı.

Üzerine Farsça, Arapça ve İbranice olarak yazılan duvar resminde Siyonist rejime uyarı niteliği taşıyan şu cümle dikkat çekti:

“Önümüzde yaşanacak şey, fırtınanın ötesinde olacaktır.”

7 Ekim 2023'te Hamas, Siyonist rejime tarihinin en büyük saldırısını düzenledi. Hamas saldırılarıyla tırmanan Siyonist rejim-Filistin çatışması, iki yıl içinde Gazze’de insanlık krizini derinleştirirken bölgesel ve küresel yankılar yarattı.