12 günlük savaşta yetim kalan çocukların aileleri olan kadınların hikayesi

Belgeselci Maria Mauti, 12 günlük savaş döneminde yetim kalan çocukları konu alan kısa bir belgesel hazırladığını açıkladı. Belgesel, güvensizliğin hâkim olduğu günlerde çocukları kendi evlatları gibi kucaklayan kadınların öyküsünü anlatıyor.

Mauti, “Tahran tehdit gölgesi altındayken, çoğu insan ailesini kurtarmak için şehirden ayrılıyordu. O gün Amine Yetimhanesi’nin tahliye edildiğini ve taşınması gereken onlarca bebeği gördüm. Bu çocuklar kimsesiz kalacak mıydı?” diyerek yaşadığı duygusal deneyimi aktardı.

O an, Dr. İmamabadi ve ekibinin cesareti ve fedakârlığı ortaya çıktı. Kan bağı olmasa da, bu kadınlar kendilerini çocukların gerçek ailesi olarak gördü. Belgesel, yetimhanede çalışan genç Mehdiye’nin bakış açısıyla ilerliyor ve izleyici ile çocukların umut ve kaygı dolu dünyası arasında bir köprü kuruyor.

Belgesel, savaşın kendisini değil; fedakârlık, insanlık ve kadınların sevgisini merkeze alıyor. Maria Mauti, “Savaş yalnızca bir arka plan; esas anlatmak istediğim insanlığın ve dayanışmanın öyküsü. İzleyici, bu kadınlar aracılığıyla duygusal bir yolculuğa çıkacak” dedi.

Kısa belgeselin çekimleri tamamlanmış olup, şu anda kurgu aşamasındadır.