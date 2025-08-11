Paşinyan ile Putin arasında telefon görüşmesi

Açıklamaya göre, başbakan Paşinyan, Putin'e 8 Ağustos’ta Washington müzakerelerinin sonuçlarını başta olmak üzere Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış ve devletlerarası ilişkiler anlaşmasının paraflanması, AGİT Minsk Grubu mekanizmalarının feshedilmesine ilişkin AGİT’e gönderilen ortak başvuru ve ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği, yetki alanı ilkeleri çerçevesinde ve karşılıklılık esasına dayalı bir şekilde bölgesel ulaşım hatlarının açılması ile “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu” (TRIPP) projesinı sundu.

Putin ise, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya merkezli "TASS" haber ajansının aktardığına göre ise Vladimir Putin ayrıca, Nikol Paşinyan’a Witkoff ile görüşmenin ana sonuçlarını ve Alaska’da Donald Trump ile yapılacak görüşmeye yönelik hazırlık çalışmalarını anlattı.

Taraflar ayrıca ikili gündemin bazı konularına değinerek, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde ticaret ve yatırım işbirliği ile karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

