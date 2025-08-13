  1. Toplum
Tahran'daki 'Erbain Yürüyüşü' merasiminde Gazze için yardım kampanyası başlatılacak

Tahran Eyaleti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı, Erbain yürüyüşüne katılamayanlar için düzenlenecek etkinlik kapsamında İmam Humeyni Yardım Komitesi ve Kızılay’a ait stantların kurulacağını ve Gazze halkı için yardım toplanacağını duyurdu.

Tahran Eyaleti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, Mehr’e yaptığı açıklamada, “Erbain yürüyüşüne katılamayanlar için düzenlenecek etkinlikte, Gazze halkı için nakdi yardım toplamak üzere İmam Humeyni Yardım Komitesi ve Kızılay stantları konuşlandırılacaktır” dedi.

Hüccetülislam Mahmudi, İmam Hüseyin (a.s) Meydanı’ndan Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani Türbesi’ne kadar gerçekleştirilecek bu etkinliğin Filistin halkıyla dayanışma için bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

