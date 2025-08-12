Pezeşkiyan 18 Ağustos'ta Ermenistan'ı ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 18 Ağustos'ta Ermenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Pezeşkiyan, göreve geldiği günden bu yana Ermenistan'ı ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Ermenistan ziyareti öncesi Pezeşkiyan ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Washington’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını aktararak, Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barışın bölge için açtığı imkanlarına da vurgu yaptı.

Bölgesel ulaşım hatlarının ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği, yetki alanı ilkeleri çerçevesinde ve karşılıklılık esasına dayalı bir şekilde işleyeceğinin altını çizen Paşinyan, Washington mutabakatına ilişkin objektif değerlendirmelerde bulunduğu için İran Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı ayrıca, Pezeşkiyan'ın önümüzdeki günlerde Ermenistan’a yapacağı ziyaretin önemini vurguladı.