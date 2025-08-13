İslami: ABD İran’ın nükleer tesislerine saldırıyı uzun süredir planlamıştı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yaptığı konuşmada İsrail’in ne NPT’ye (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) ne de nükleer denetim paktına taraf olmasına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (UAEA) nüfuzu olduğunu ve bu nüfuzla ülkelerin gizli bilgilerini kullandığını söyledi.

Amerika’nın desteğiyle bölgede sabotaj faaliyetleri yürüttüklerini belirten Başkan, İranlı nükleer bilim insanlarının suikasta uğramasını da bu cinayetlere örnek gösterdi ve UAEA’nın bu tür eylemleri kararlılıkla kınaması gerektiğini vurguladı.

İslami 12 günlük savaş sırasında Ajans denetiminde olan ve 130 denetçinin sürekli izlediği bazı kayıtlı tesislerin defalarca füze ve diğer mühimmatlarla hedef alındığını aktardı.

İranlı yetkili Amerikalıların uzun süredir İran tesislerine saldırı planladığını, ancak yıllardır hiçbir resmi kurumun İran’ın denetim yükümlülüklerine aykırı davrandığına dair rapor sunmadığını belirtti.

İsrail’in sahte bir dosya hazırlayarak İran’a yönelik asılsız suçlamalar yaptığını söyleyen Başkan, bunun İran’ın barışçıl nükleer programını durdurma girişimi olduğunu ifade etti.

İslami son olarak, bu çifte standartların ve bilimsel ilerlemeyi engelleme çabalarının, Filistin’de işlenen suçlarla aynı zihniyetin ürünü olduğunu, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ve İran halkının baskılara boyun eğmeyeceğini dile getirdi.