Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'a gidecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Dairesi Başkanı Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın BM Genel Kurulu oturumuna katılmak üzere 23 Eylül tarihinde New York’a gideceğini açıkladı.

Tabatabai’nin açıklamasında, “İran Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu’na yapacağı z,yaretine 40 gün kala, hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde siyasi ve diplomatik gelişmelerin hızlı ve öngörülemez değişim gösterdiği bir dönemde bulunmaktadır. Şu anda, Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Kurulu’nda yabancı yetkililerle yapacağı görüşme ve müzakereler hakkında kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değildir; her şey gelecekteki gelişmelere bağlı olacaktır” ifadelerine yer verildi.