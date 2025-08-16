Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan ve Belarus'u ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın 18 Ağustos Pazartesi günü öğleden sonra Ermenistan ve Belarus’a iki günlük bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Senayi, bu ziyaretlerin temel amacının ikili ilişkilerin, özellikle ticaret alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli anlaşmaların imzalanması olduğunu belirtti.

Söz konusu ziyaretlerin aslında Temmuz ayı başında yapılmasının planlandığını ancak ertelendiğini hatırlatan Senayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Eylül ayında Çin’de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne davet edildiğini ifade etti.