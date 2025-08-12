Ali Laricani'den kritik dönemde Lübnan ziyareti

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin gerçekleştireceği Lübnan ziyareti öncesi açıklamada bulundu.
Laricani'nin kritik bir dönemde Lübnan'ı ziyaret edeceğini belirten Amani, Laricani'nin Lübnan temaslarında İran'ın görüşlerini aktaracağını söyledi.
İran'ın Lübnan Büyükelçisi, ''Ali Laricani'nin Beyrut'ta yapacağı görüşmelerin sonuçları iki ülkenin güvenliğine fayda sağlayacaktır.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin kıdemli danışmanı ve eski meclis başkanı Ali Laricani'yi Ulusal Yüksel Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevine atamıştı.
