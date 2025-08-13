Laricani: İran her zaman Lübnan halkının yanında olacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Beyrut’a varışında yaptığı açıklamada, İran’ın her zaman Lübnan halkının yanında olacağını söyledi.

Laricani, İran ve Lübnan’ın derin bir medeniyete sahip olduğunu ve yüzyıllar boyunca iki halk arasında yakın ilişkilerin devam ettiğini belirtti.

Laricani, İran ile Lübnan arasındaki kültürel bağların iki halk arasındaki duygusal bağlılığı güçlendirdiğini bu yüzden Lübnan halkı acı çektiğinde İran halkının da aynı acıyı hissettiğini vurguladı.

Bu ziyareti mümkün kılan değerli dostu Nebih Berri’ye teşekkür eden Laricani bugün ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve birçok bilim insanı ile siyasetçiyle görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.