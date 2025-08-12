Bakan Erakçi'den Gazze'de gazetecilere yönelik İsrail saldırılarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda paylaştığı mesajda Siyonist rejimin Filistinli gazetecilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi mesajında, "İsrail, önde gelen ve saygın birkaç Filistinli gazeteciyi hedef alarak suikast düzenledi. Bu, bir güç göstergesi mi? Yoksa küresel çapta yalnız ve nefret edilen, çöküşe sürüklenen bir rejimin korkusunun göstergesi mi? Tüm bu vahşetler sona erdiğinde, dünya halkları Batılı hükümetlerin bu suçlara ortaklığını onlara hatırlatacaktır. Onların utanç verici sessizliği kulak tırmalayıcıdır." ifadesini kullandı.