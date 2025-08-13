Laricani: Direniş Lübnan'ın milli sermayesidir

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Laricani görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Laricani, İran’ın dostlarına araç olarak bakmadığını belirterek, ''Direnişin derin bir zekâya ve geniş bir düşünce yapısına sahip olduğundan dışarıdan yönledirmeye ihtiyacı yoktur’’ dedi.

Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırma kararıyla ilgili olarak Laricani, "Başka ülkeler Lübnan’a emir vermemeli. Lübnan halkı olgun bir millettir ve kendi kararlarını verebilir. Hizbullah'ın sağduyuyla aldığı her karar biz de kabul ederiz. Lübnan hükümeti, direnişle istişare ederek kendi kararlarını verebilir’’ ifadelerini kullandı.

Laricani sözlerine şöyle devam etti:

''Bölgedeki ülkelerin bağımsız ve güçlü olması İran için oldukça önemlidir. Uzaktaki ülkelerin emir vermesine gerek yoktur. Bizim vurguladığımız nokta şu: Her ülke kendi geleceği için karar verme hakkına sahiptir. Lübnan için bir plan getirmedik, ama Amerikalılar sizin için bir plan getirdi. İran ‘Kendiniz karar verin’ diyor. Lübnan'ın karar alma sürecine müdahale etmiyoruz’’

Lübnanlılara hitap eden Laricani, ''Ülkenize kim saldırdı? İsrail'den başkası mıydı? Öyleyse dikkatli olun, İsrail size bir şey dayatmasın. Savaşla yapamadığını siyasi baskıyla yapmasın. Dost ve düşmanı karıştırmayın. Direniş sizin milli sermayeniz. Tüm İslam ülkeler için de büyük bir sermayedir. Kara propaganda yoluyla dost ve düşman rollerini değiştirmek istiyorlar. Size saldıran düşmanınız İsrail'dir ve dostunuz İsrail'e karşı direnendir. Direnişin değerini bilin.’’ diye konuştu.